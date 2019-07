Rätsel um verunglückten Jogger: Identität unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedberg (dpa/lhe) - Ein verunglückter Jogger gibt der Polizei in Friedberg Rätsel auf. Der Mann liege seit einem Unfall am Mittwochmorgen im Koma, seine Identität sei nach wie vor unklar, teilte die Polizei am Freitag mit. Er war am rechten Fahrbahnrand einer Landstraße gejoggt, als er kurz vor dem Ortseingang des Stadtteils Fauerbach von dem Auto einer 70-Jährigen erfasst wurde. Der etwa 50 Jahre alte Mann wurde durch die Luft geschleudert und blieb dann schwer verletzt auf der Straße liegen, ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Er hatte keine Ausweispapiere dabei, eine auf ihn passende Vermisstenmeldung liegt der Polizei nicht vor.