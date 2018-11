Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Ein 43-Jähriger hat sich bei einem Sturz von einem Hausdach in Freiburg lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann in der Nacht zu Donnerstag vom Fenster seiner Nachbarn aus über das Dach in seine Wohnung klettern, weil er seinen Schlüssel vergessen hatte. Die Ermittler gehen davon aus, dass er dabei vom Dach des Mehrfamilienhauses abrutschte und auf die Straße stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik.