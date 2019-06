Auto kollidiert mit Kleinbus: Ein Toter und Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Bei einer Kollision mit einem Kleinbus im Landkreis Breisgau/Hochschwarzwald ist ein 27-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Polizeiermittlungen überholte der Mann am Sonntagabend ein anderes Fahrzeug, beim Einscheren verlor er die Kontrolle und kollidierte auf der Gegenspur mit dem Kleinbus. Dabei wurde er im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Im Kleinbus saßen nach Polizeiangaben sechs Insassen, mindestens zwei von ihnen wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, war zunächst unklar.