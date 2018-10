Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiberg (dpa/sn) - Ein Motorradfahrer und eine Autofahrerin sind bei einem Zusammenstoß im Landkreis Mittelsachsen schwer verletzt worden. Der 35-jährige Motorradfahrer sei am Sonntagnachmittag aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve mit dem Auto der 71-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann und die Frau wurden schwer verletzt.