Auto prallt in den Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

08. März 2019 06:19 Unfälle - Freiberg am Neckar

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist beim Überholen auf einer Straße zwischen Ludwigsburg und Benningen am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr gekracht. Die 20-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos und ihre 19-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall am Donnerstagabend im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 49-jährige Unfallverursacher und sein 62 Jahre alter Beifahrer trugen leichte Verletzungen davon. Die Schwerverletzten mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und ins Krankenhaus gebracht werden.