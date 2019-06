Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein zehnjähriger Junge ist am Freitag in Frankfurt von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, hatte der Junge am Morgen an der Haltestelle "Hausener Weg" im Stadtteil Rödelheim gewartet. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam es beim Einfahren der U-Bahn zu dem Unfall. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.