Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß von einer Straßenbahn und einem Bus sind in Frankfurt drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlitten der 28 Jahre alte Fahrer der Bahn sowie zwei Bus-Fahrgäste im Alter von 24 und 30 Jahren Verletzungen. Der 28-Jährige musste am Mittwoch nur ambulant behandelt werden, die beiden anderen blieben im Krankenhaus. Wie es zu dem Zusammenstoß in einer Kurve kam, war zunächst unklar.