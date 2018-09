Schwerverletzter bei Unfall mit Löschfahrzeug der Feuerwehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß mit einem Löschfahrzeug der Feuerwehr ist in Frankfurt ein Taxifahrer schwer verletzt worden. Sechs Feuerwehrleute seien leicht verletzt worden, berichtete die Feuerwehr. Der Unfall geschah am Mittwochnachmittag. Das Löschfahrzeug der Feuerwache 2 war unterwegs zu einem Einsatz. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache werde von der Polizei ermittelt, hieß es in der Mitteilung.