Radler ohne Licht stoßen nachts auf Feldweg zusammen

26. Juni 2019 16:10 Unfälle - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Radfahrer sind in der Nacht zum Mittwoch auf einem dunklen Feldweg gegeneinander geprallt und verletzt worden. Beide seien ohne Licht unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Der 51 Jahre alte Rennradfahrer wurde nach dem Unfall nahe dem Frankfurter Stadtteil Niederursel schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 49-jährige Mountainbiker wurde ambulant behandelt. Die beiden waren kurz vor ein Uhr den Feldweg in jeweils entgegengesetzter Richtung entlanggeradelt und frontal zusammengeprallt.