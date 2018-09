Motorradfahrer stirbt auf der Autobahn 5

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 5 zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und Bad Homburger Kreuz tödlich verletzt worden. An dem Unfall war kein anderes Fahrzeug beteiligt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Biker war demnach mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kassel unterwegs, als er mit seinem Motorrad am Samstagabend ins Schlingern geriet und in eine Leitplanke prallte. Der Aufprall war nach Polizeiangaben so heftig, dass die Maschine etwa 150 Meter weiter katapultiert wurde und auf der Autobahn liegen blieb. Der Mann starb noch am Unfallort. Die A5 in Richtung Kassel musste komplett gesperrt werden, es bildete sich ein längerer Stau.