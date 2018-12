Lastwagenfahrer fährt auf anderen Lkw auf und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Kollision auf der Autobahn 3 auf Höhe des Frankfurter Kreuzes ist ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Der 34-Jährige fuhr nach ersten Polizeierkenntnissen am Donnerstag mit seinem Lkw ungebremst in einen weiteren Lastwagen, der gerade im Stau stand. Der 34-Jährige starb demnach noch an der Unfallstelle, der 39 Jahre alte Fahrer des zweiten Lastwagens erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache waren am Donnerstagabend noch nicht abgeschlossen. Die A3 war im Bereich des Frankfurter Kreuzes in Fahrtrichtung Köln am Abend zunächst komplett gesperrt.