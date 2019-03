Laster und Straßenbahn stoßen zusammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einer Straßenbahn in Frankfurt ist eine Person schwer verletzt worden. Der Lastwagen habe die Straßenbahn "ein Stück weit aufgeschlitzt", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Nach einer ersten Schätzung der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) entstand an der Straßenbahn ein Schaden im sechsstelligen Bereich. "Es hat ziemlich gescheppert", sagte ein VGF-Sprecher am Dienstag.

Der Fahrer des Lasters war am Dienstag rückwärts von einem Grundstück auf die Hanauer Landstraße gefahren. Dabei übersah er die Bahn, die in Richtung Fechenheim unterwegs war. Wie viele Menschen zur Zeit des Unfalls in der Bahn waren, war zunächst unklar. Eine Person wurde schwer verletzt. Weitere Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Möglicherweise habe es weitere Leichtverletzte gegeben, so ein Sprecher. Am Unfallort blieb die Straße für rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt.

An zwei Fahrzeugteilen seien Scheiben beschädigt und Türen defekt, sagte ein Sprecher der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Die Bahn sei aber nicht entgleist, sondern aus eigener Kraft in ein Depot gefahren, so der Sprecher weiter. Zuvor hatte "hessenschau.de" über den Unfall berichtet.