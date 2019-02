09. Februar 2019 10:47 Unfälle - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf einer Frankfurter Stadtautobahn ist ein Fußgänger überfahren worden. Der 31 Jahre alte Mann kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die A 648 war wegen der Rettungsarbeiten am Samstagmorgen über Stunden hinweg gesperrt. Der 49 Jahre alte Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Warum der obdachlose Mann bei Dunkelheit über die Autobahn in der Nähe der Messe lief, war zunächst unklar.