Frau wird von U-Bahn erfasst und stirbt

Frankfurt/Main (dpa/lhe)- Eine Frau ist in Frankfurt durch eine U-Bahn am Montagnachmittag getötet worden. Sie sei am Nachmittag gegen 15.30 Uhr in der Nähe des Johanna-Tesch-Platzes in einem Tunnel von der Linie U7 erfasst worden, erklärte die Polizei. Über die Identität der Frau und darüber, warum sie sich in dem Tunnel befand, lagen zunächst noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die U-Bahn-Strecke wurde in beide Richtungen gesperrt.