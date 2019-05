Falschfahrer verursacht Unfall mit fünf Autos in Frankfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist in Frankfurt auf die falsche Fahrbahn der B40 gefahren und hat dabei einen Unfall mit insgesamt fünf Autos verursacht. Der Mann sei bei dem Unfall am Dienstagabend in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Möglicherweise sei der Mann betrunken gewesen, sagte der Sprecher. Weitere Verletzte gab es nach ersten Informationen der Polizei nicht. Die Unfallstelle an der Schwanheimer Brücke musste für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. Über das Alter des Mannes und den genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Zuvor hatte HitRadio FFH über den Unfall berichtet.