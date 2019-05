Ein Toter und Verletzte auf A3 bei Frankfurt

03. Mai 2019 05:19 Unfälle - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 ist nahe Frankfurt ein Mensch uns Leben gekommen. "Ein Lastwagen durchbrach nach einem Reifenplatzer die Mittelleitplanke und stieß mit mehreren Fahrzeugen zusammen", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Mehrere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Rettungskräfte waren in der Nacht mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Die Autobahn wurde auf Höhe Flughafen in beide Richtungen gesperrt. Mehr Einzelheiten gab die Polizei zunächst nicht bekannt.