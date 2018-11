Dreijähriges Mädchen stirbt nach Sturz aus vierter Etage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein drei Jahre altes Mädchen ist nach einem Sturz aus dem Fenster am Sonntagabend ums Leben gekommen. Das Kind sei aus der vierten Etage eines ehemaligen Hotels im Frankfurter Stadtviertel Gallus gestürzt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Das Gebäude werde von der Stadt als soziale Wohnstätte genutzt. Ein Rettungswagen sei unmittelbar verständigt worden und habe die schwer verletzte Dreijährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb das Mädchen an den Folgen seiner Verletzungen.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem tödlichen Fenstersturz kommen konnte. Es werde derzeit von einem tragischen Unfallgeschehen ausgegangen, hieß es. Zuvor hatte der Privatsender Hit Radio FFH über den Vorfall berichtet.