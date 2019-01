Bus fährt gegen Baum: zwei Fahrgäste verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind am Dienstag in Frankfurt am Main beim Unfall eines Linienbusses verletzt worden. Der Bus sei aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Zwei Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Der Bus und ein geparktes Auto wurden laut Polizei durch den Zusammenstoß beschädigt. Zwei Bäume mussten aufgrund ihrer starken Beschädigungen gefällt werden. Zur Höhe des Sachschadens konnten die Beamten am Dienstag keine Angaben machen.