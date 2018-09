Betrunkener an Bahnsteigkante von S-Bahn erfasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens ist alkoholisiert von einer S-Bahn erfasst und schwer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag bekanntgab, war der 63-Jährige am späten Montagabend an einer Bahnsteigkante am Regionalbahnhof Flughafen entlanggelaufen. Als die Bahn ihn erfasste, stürzte er auf das Gleis. Vorbeikommende Reisende versorgten ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Bluttest 1,6 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Er bleibt vorerst im Krankenhaus. Der S-Bahn-Fahrer wurde von Notfallseelsorgern betreut. Der Zugverkehr musste kurzzeitig auf das Nachbargleis umgeleitet werden.