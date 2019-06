Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß von einem Linienbus mit einem Auto sind in Frankfurt zehn Menschen verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Autofahrer habe am Mittwochabend an einer Kreuzung verbotenerweise gewendet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Bus konnte nicht mehr ausweichen und krachte in das Auto. Der Busfahrer, acht Fahrgäste und der 23 Jahre alte Unfallverursacher wurden verletzt. Fünf Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht.