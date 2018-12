Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Autobahn 3 auf Höhe des Frankfurter Kreuzes ist nach einem tödlichen Lkw-Unfall wieder frei. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 34-jähriger Fahrer war am Donnerstagabend mit seinem Laster ungebremst in einen weiteren Lastwagen gefahren, der gerade im Stau stand. Der 34-Jährige starb noch am Unfallort. Der 39-jährige Fahrer des anderen Lastwagens erlitt leichte Verletzungen.