56-Jähriger stirbt nach Auffahrunfall auf der A 6

Frankenthal (dpa/lrs) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 in Richtung Mannheim ist ein 56-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war in der Nacht auf Freitag mit seinem Kleintransporter aus noch ungeklärter Ursache am Autobahnkreuz Frankenthal auf einen Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen so zusammengedrückt, dass der Fahrer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt wurde. Die Feuerwehr befreite den 56-Jährigen, der noch an der Unfallstelle verstarb. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 30 000 Euro. Die Autobahn in Richtung Mannheim wurde vorübergehend voll gesperrt.