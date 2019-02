Lastwagen kippt auf A4 bei Frankenberg um

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenberg/Sa. (dpa/sn) - Ein umgekippter Lkw führt auf der Autobahn 4 im Landkreis Mittelsachsen zu Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn ist zwischen Frankenberg/Sa. und Hainichen in Richtung Dresden teilweise gesperrt, wie die Polizei in Chemnitz am Dienstagmorgen mitteilte. Wegen der Bergungsarbeiten ist nur die linke Spur befahrbar. Wann alle Fahrbahnen wieder freigegeben werden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch die Gründe für den Unfall am frühen Dienstagmorgen waren zunächst unklar. Der Fahrer blieb unverletzt.