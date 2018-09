Kleintransporter übersieht auf A4 Stauende: Frau stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenberg (dpa/sn) - Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 4 im Landkreis Mittelsachsen auf ein Stauende aufgefahren - dabei ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 43 Jahre alte Autofahrerin starb noch am Unfallort, wie die Polizei in Chemnitz am Donnerstagmorgen mitteilte. Der 19 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor war am Mittwochnachmittag ein Lkw an der Anschlussstelle Frankenberg in Richtung Chemnitz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr gegen die Leitplanke und kippte um. Der 61 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 70 000 Euro. Die Autobahn war teilweise gesperrt.

Wegen der Bergungsarbeiten bildete sich ein Stau, auf den etwa zwei Stunden später der 19-Jährige mit dem Kleintransporter auffuhr. Während der Bergung war die A4 in Richtung Chemnitz gesperrt. Die Arbeiten dauerten bis um 3.00 Uhr am Donnerstagmorgen.