Ersthelfer retten Fünfjährigen aus Kneippbecken

Forchheim (dpa/lby) - Drei Ersthelfer haben einen Fünfjährigen in einem Kneippbecken vor dem Ertrinken gerettet. Der Bub war mit Freunden auf dem Fahrrad in Forchheim unterwegs, als er sich entschied, in das vermeintlich flache Becken hineinzulaufen. Schon nach einigen Metern sei der Junge untergegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Drei Passanten, darunter eine Krankenschwester, retteten den Bub am Samstag aus dem Wasser und reanimierten ihn. "Er war schnell wieder bei Bewusstsein", sagte ein Polizeisprecher.