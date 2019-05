65-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Forbach (dpa/lsw) - Bei einem Motorradunfall auf der L79 von Baden-Baden in Richtung Forbach ist ein 65-jähriger Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Motorradfahrer mit seiner 68-jährigen Beifahrerin am Donnerstag in einer Motorradkolonne, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine und stürzte auf die Fahrbahn. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 1000 Euro.