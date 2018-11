Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flossenbürg (dpa/lby) - Ein 79 Jahre alter Fußgänger ist auf einer Straße in der Oberpfalz von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr am Sonntag bei Flossenbürg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) eine 64-Jährige mit ihrem Wagen gegen den Mann. Wieso der 79-Jährige auf die Straße lief, war zunächst unklar. Ein Notarzt versuchte noch, den Senior wiederzubeleben - vergeblich. Er starb noch an der Unfallstelle.