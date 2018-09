Sechsjähriger von Auto angefahren und verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Floh-Seligenthal (dpa/th) - Ein Sechsjähriger ist im Landkreis Schmalkalden-Meiningen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Junge sei am Donnerstagnachmittag aus einem Bus in Floh-Seligenthal ausgestiegen und wollte die Straße überqueren, teilte die Polizei in Suhl am Freitag mit. Eine 48-Jährige die aus der anderen Richtung kam erfasste mit ihrem Auto den Jungen, als er hinter dem Bus hervor trat. Ob die Geschwindigkeit des Autos die Ursache des Unfalls war, war zunächst nicht klar. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus.