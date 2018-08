Mann in Miniaturauto tödlich verunglückt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Der Fahrer eines sogenannten Mini-Hot-Rods ist in Flensburg tödlich verunglückt. Der 55-Jährige war am Freitagabend mit dem kleinen Auto - etwa eine Mischung aus Seifenkiste und Gokart - auf der Husumer Straße unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer habe zum Überholen angesetzt und sei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der Mann wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Mit den Mini-Hot-Rods werden in Flensburg Stadtführungen angeboten. Ob es sich bei dem Verunglückten um den Leiter einer Stadtführung handelte, war zunächst unklar. Die Straße wurde gesperrt.