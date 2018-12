Auto gestohlen und betrunken Unfall verursacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flacht (dpa/lrs) - Ein Mann hat das Auto seines Freundes gestohlen und betrunken in Flacht (Landkreis Limburg-Weilburg) einen schweren Unfall verursacht. Am Samstagmorgen fuhr der 27-Jährige mit dem Wagen auf der Durchfahrtsstraße des Ortes zu schnell in eine Kurve, kam ins Schleudern und stieß mit dem Auto eines 81-Jährigen zusammen, wie die Polizei in Diez Samstagnacht mitteilte. Der 81-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der junge Mann hatte außerdem keine Fahrerlaubnis. Das Auto hatte er Freitagnacht gestohlen.