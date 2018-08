Seniorenpaar fährt gegen Hauswand und verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fichtelberg (dpa/lby) - Ein 75 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen frontal gegen eine Hauswand gefahren und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Der Rentner befand sich gemeinsam mit seiner Ehefrau auf einer Straße in Fichtelberg (Landkreis Bayreuth), wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Ende der bergab führenden Straße bremste der Fahrer jedoch nicht, sondern fuhr frontal gegen eine Hauswand. Bei dem Unfall wurden beide Insassen schwer verletzt und noch am Samstagmittag in Kliniken gebracht. Laut Angaben der Polizei hatte der Fahrer gesundheitliche Probleme.