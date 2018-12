Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gensungen (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Gensungen sind drei Menschen verletzt worden. So übersah ein 59-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen am Donnerstagabend ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Beim Zusammenprall wurden der 59-Jährige sowie der 51-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs und dessen Beifahrerin verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.