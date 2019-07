Geplatzter Reifen: Auto überschlägt sich mehrfach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fellbach (dpa/lsw) - Wegen eines geplatzten Reifens hat sich das Auto einer 21 Jahre alten Fahrerin in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mehrfach überschlagen. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt, ihre Beifahrerin, ebenfalls 21, erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach wurde das Auto in eine Böschung geschleudert und überschlug sich. Dabei wurde das Dach des Wagens so eingedrückt, dass die Feuerwehr die eingeklemmte Beifahrerin aus dem Auto befreien musste. Die Bundesstraße 14 war am Dienstagabend in Richtung Waiblingen für mehrere Stunden gesperrt.