88-jähriger Autofahrer übersieht Wagen: tödlich verletzt

Feldberg (dpa/mv) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen Feldberg und Möllenbeck (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Samstag ein 88-Jähriger ums Leben gekommen. Der Autofahrer habe einen Kleinbus überholt und dabei einen davor links abbiegenden Wagen mit Anhänger übersehen, teilte die Polizei mit. Der 88-Jährige überschlug sich mit seinem Auto nach dem Aufprall. Er starb noch an der Unfallstelle. Seine 79 Jahre alte Beifahrerin wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 62 Jahre alte Fahrer des gerammten Wagens wurde ebenfalls schwer verletzt und kam in eine Klinik.