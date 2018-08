Fahrradfahrer bei Unfall mit Straßenbahn getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldbronn (dpa/lsw) - Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) getötet worden. Der 47 Jahre alte Mann war am Montagmorgen an der Station Busenbach unter den Zug geraten, wie die Polizei mitteilte. Möglicherweise habe er sich nur auf die bereits an der Haltestelle stehende Bahn in Richtung Ettlingen konzentriert und dabei den einfahrenden Zug aus der Gegenrichtung übersehen. Der Mann sei überrollt worden.

Beide Straßenbahnfahrer und eine Zeugin auf dem Bahnsteig erlitten einen Schock. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 30 Helfern an. Außerdem eilten eine Notärztin, zwei Rettungswagen und vier Notfallseelsorger zum Unfallort. Die Bahnstrecke wurde während der Bergungsarbeiten gesperrt.