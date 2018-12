Brennendes Fett mit Wasser gelöscht: Zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ettlingen (dpa/lsw) - Weil ein Mann in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) brennendes Fett mit Wasser gelöscht hat, sind er und eine weiter Person verletzt worden. Der Mann habe mit seiner Ehefrau im Wohnzimmer gesessen habe, als er Brandgeruch wahrgenommen habe, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend. In der Küche entdeckte er eine brennende Pfanne und schüttete Wasser auf sie. Daraufhin sei es zu einer "Fettexplosion" mit starker Rauchentwicklung gekommen.

Der Mann sei leicht verletzt worden. Ein herbeieilender Nachbar erlitt laut dem Feuerwehrsprecher einen Schock. Die Küche sei komplett zerstört und die Fensterscheiben zerborsten. Die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Der Sachschaden liegt bei rund 50 000 Euro.

Die Feuerwehr rät im Fall von brennendem Fett dazu, einen Deckel auf die Pfanne zu legen und sie vom Herd zu nehmen. Dadurch werde die Flamme erstickt. Fett in einer Pfanne oder Fritteuse dürfe nie mit Wasser gelöscht werden.