Ettenheim (dpa/lsw) - Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Ettenheim (Ortenaukreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte er am Sonntagabend mit seiner Maschine in ein Auto, das von einem Wirtschaftsweg auf die Bundesstraße 3 fahren wollte. Der 17-Jährige stürzte und kam mit Blaulicht in die Klinik.