Sperrung der A92 nach Unfall aufgehoben: Drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essenbach (dpa/lby) - Eine Frau und ihre beiden Kinder sind bei einem Verkehrsunfall auf der A92 in Niederbayern verletzt worden. Die Autobahn musste bei Essenbach (Kreis Landshut) in beide Fahrtrichtungen vorübergehend gesperrt werden. In Richtung Deggendorf staute sich der Verkehr nach Polizeiangaben zeitweise auf zehn Kilometern.

Ersten Erkenntnissen nach geriet die 29-Jährige wegen Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte dann dagegen und verlor die Kontrolle über den Wagen, der eine Böschung entlang geschleudert wurde und sich überschlug. Die neunjährige Tochter wurde mit schweren Verletzungen in eine Regensburger Klinik geflogen. Die Mutter und der siebenjährige Sohn kamen leicht verletzt mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser.