Essenbach (dpa/lby) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A92 bei Essenbach sind beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, hat sich ein Pkw mit drei Insassen nahe Essenbach (Landkreis Landshut) überschlagen. Die Fahrspuren in Richtung Deggendorf seien gesperrt, der Verkehr werde umgeleitet. Die Fahrspuren in Richtung München sind wegen der Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt.