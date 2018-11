Langer Stau durch ausgelaufenen Diesel auf A40

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Ein Lkw-Unfall mit ausgelaufenem Diesel hat auf der A40 zwischen Bochum und Essen am Donnerstag zu einem erheblichen Stau im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Laut WDR-Verkehrsstudio kam es für Fahrer im Unfallbereich zu Verzögerungen von bis zu zwei Stunden. Die Fahrzeuge stauten sich auf bis zu 20 Kilometern Länge. Am Donnerstagmorgen war ein 44-jähriger Fahrer nach Polizeiangaben aus zunächst ungeklärter Ursache kurz vor der Anschlussstelle Essen-Frillendorf in die rechte Leitplanke gefahren. Dabei riss der Lkw-Tank auf und rund 400 Liter Diesel liefen auf die Autobahn. Zwei der drei Fahrstreifen der A40 mussten für mehrere Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.