Hunderte Liter Diesel auf A40 in Essen ausgelaufen: Stau

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 40 in Essen sind rund 400 Liter Diesel auf die Fahrbahn gelaufen. Am Donnerstagmorgen kam der 44 Jahre alte Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Strecke ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei riss der Tank seines Fahrzeuges auf, wie die Polizei mitteilte. Zwei der drei Fahrstreifen der A40 in Richtung Venlo mussten für mehrere Stunden gesperrt werden. Durch die Sperrung kam es im Berufsverkehr zu einem Stau von bis zu 20 Kilometern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.