Eßbach (dpa/th) - Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Eßbach (Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt worden. Er kam mit seiner Maschine in einer Kurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Motorrad überschlug sich, der Mann wurde später ins Krankenhaus geflogen.