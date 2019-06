Vier Senioren bei Unfall nahe Eslohe schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eslohe (dpa/lnw) - Auf der Bundesstraße 55 bei Eslohe sind zwei Autos frontal zusammengestoßen - die jeweils zwei Insassen wurden schwer verletzt. Vermutlich geriet ein 68-Jähriger mit seinem Wagen gegen 18.10 Uhr am Sonntagabend in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem anderen Fahrzeug zusammen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Bei ihm im Auto saß eine 68-jährige Frau. Im anderen Fahrzeug befanden sich ein 74-Jähriger und eine 71-Jährige. Der Unfall ereignete sich in Höhe Isingheim.