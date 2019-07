Polizeiauto gerammt: vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eschborn (dpa/lhe) - Ein Mann hat in Eschborn eine rote Ampel missachtet und mit seinem Transporter ein Polizeiauto gerammt. Der Streifenwagen überschlug sich dabei am Donnerstagabend im Kreuzungsbereich und kam auf der Seite zum Liegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 59-Jährige Transporterfahrer und sein 37 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des Transporters hatte laut Polizei vermutlich Alkohol getrunken. Der Kreuzungsbereich war für etwa zwei Stunden gesperrt.