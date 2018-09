Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Markneukirchen (dpa/sn) - Ein 47 Jahre alter Motorradfahrer ist im Vogtlandkreis beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 19 Jahre alte Autofahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Montagmorgen mitteilte. Wie es zu dem Unfall am Sonntagnachmittag an der Kreuzung kam, war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 15 000 Euro.