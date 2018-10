Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erlbach (dpa/sn) - Im Vogtlandkreis ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 57-Jährige betrat am Donnerstagabend eine Straße zwischen zwei parkenden Autos hindurch und wurde von dem Auto eines 71-Jährigen erfasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.