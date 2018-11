Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erkelenz (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß zweier Ultraleichtflugzeuge bei Erkelenz ist am Samstag einer der Piloten ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kollidierten die beiden Maschinen am Nachmittag in der Nähe des Flugplatzes. Der andere Pilot wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Ursache für den Zusammenstoß an der Landstraße 19 war bislang unklar.