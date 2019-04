Zug in Erfurt springt aus dem Gleis: Ersatzverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein Nahverkehrszug ist in der Nacht zu Dienstag in Erfurt aus dem Gleis gesprungen. Auf den Strecken von Erfurt Hauptbahnhof nach Sondershausen und nach Sangerhausen wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag sagte. Der Fernverkehr sei nicht betroffen. Am Morgen wurde versucht, den Zug wieder auf das Gleis zu setzen. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern, stand zunächst noch nicht fest. Auch die Ursache der Entgleisung stehe noch nicht fest.