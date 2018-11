Zahl der Unfälle motorisierter Zweiräder kräftig gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Im ersten Halbjahr 2018 ist die Zahl der Unfälle motorisierter Zweiräder in Thüringen im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Von Januar bis Juni wurden 403 Unfälle registriert, während es im Vorjahreszeitraum 368 waren, wie das Thüringer Landesamt für Statistik auf Anfrage mitteilte. Das waren 35 oder 9,5 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2017. Auch die Zahl der bei solchen Crashs getöteten Menschen stieg von sieben in der ersten Jahreshälfte 2017 auf elf im Vergleichzeitraum. Schwer verletzt wurden 123 Biker, während es im Jahr zuvor 96 gewesen waren.