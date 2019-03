Weniger Unfälle von Frauen als von Männern verursacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Frauen haben in Thüringen 2018 wesentlich weniger Unfälle verursacht als Männer. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik hervor, die Innenminister Georg Maier (SPD) am Freitag in Erfurt vorstellte. Frauen hätten 2018 nur etwa ein Viertel aller durch die Thüringer Polizei aufgenommen Verkehrsunfälle verursacht, sagte Maier. Sie würden sich auch viel seltener als Männer unter Alkoholeinfluss ans Steuer eines Fahrzeugs setzen. "Mehr als 90 Prozent dieser Unfälle waren durch Männer verursacht."

In Thüringen haben sich im vergangenen Jahr insgesamt etwa 56 500 Verkehrsunfälle ereignet, 2,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Allerdings registrierte die Polizei einen Anstieg um 2,6 Prozent bei Unfällen mit Toten und Verletzten. 100 Menschen kamen bei Verkehrsunfällen ums Leben.